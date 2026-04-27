Weekend positivo per le giovanili viola: ecco tutti i risultati e classifiche

PRIMAVERA FEMMINILE: Sabato alle 15:00, il Brescia ha ospitato la Fiorentina in un incontro dominato in lungo e in largo dalle viola, che si sono imposte con un netto 1-12. Protagonista assoluta Giulia Baccaro, autrice di ben cinque reti. Con questa vittoria, le gigliate hanno preservato il 5º posto in classifica, mantenendo un punto di vantaggio sul Parma.