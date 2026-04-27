Weekend positivo per le giovanili viola: ecco tutti i risultati e classifiche

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UNDER 18: Riposa
UNDER 17: Domenica alle ore 15:00, i ragazzi di mister Guberti si sono imposti per 1-0 contro il Bari, nella gara valida per l’ultima giornata di campionato. La Fiorentina chiude così al secondo posto, a soli due punti dall’Empoli. Adesso, per i viola, si prospettano i quarti di finale delle fasi finali del campionato. Per rivivere l’intera cronaca dell’incontro, segui il seguente LINK.
UNDER 16: L’unico passo falso del weekend viola arriva dai ragazzi di mister Cristiani, che oggi, lunedì 27 alle ore 11:30, erano impegnati in trasferta nell’andata dei playoff contro il Pescara, dove hanno incassato una sconfitta per 3-0. I gigliati potranno cercare di rifarsi nella partita di ritorno, in programma la prossima settimana al Viola Park.
UNDER 15: Weekend di riposo per i ragazzi di mister Balestracci. La prossima settimana i gigliati saranno impegnati nella prima partita dei playoff contro l’Atalanta.
UNDER 14: Per i ragazzi di mister Innocenti, questa settimana sanciva l’inizio della fase interregionale. La prima partita dei viola si è svolta sabato alle ore 15:00 contro il Sassuolo: la gara è terminata sul punteggio di 1-1, regalando il primo punto in graduatoria ai gigliati. La classifica adesso recita: Parma a 3 punti; Fiorentina e Sassuolo a 1 punto; in ultima posizione l’Empoli con 0 punti. La prossima settimana si prospetta il derby toscano per i giovani viola.
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