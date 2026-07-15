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Le 5 top news di oggi: Oulai è virtualmente viola? Impazza il mercato

Le 5 top news di oggi: Oulai è virtualmente viola? Impazza il mercato - immagine 1
Fiorentina e dintorni: Violanews ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata le notizie più importanti
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - FOTO - "Il trasferimento di Oulai alla Fiorentina": e spunta il like del giocatore
2 - Sentite Repubblica: Oulai virtualmente viola. Come Paratici ha anticipato tutti
3 - Rep.: "Scambio col Napoli per Lang, viva la pista Bakayoko. Su Koleosho..."
4 - Atta: "Perché ho scelto la Fiorentina. Fagioli? Trova passaggi che nessuno vede"
5 - Chi è Tolu Arokodare, il gigante nigeriano che segna e beve il tè

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