Dopo 14 anni è terminata l'era di Zlatko Dalic come ct della Croazia. Dalic sulla panchina dei biancorossi ha centrato dei risultati incredibili: una finale di Nations League, una semifinale Mondiale in Qatar, e la finale Mondiale nel 2018. Dopo l'esclusione per opera del Portogallo negli States, Marin Pongracic avrà un nuovo ct. Si tratta di Slaven Bilic.
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La Croazia di Pongracic ha un nuovo ct. Si tratta di un grande ritorno
La Croazia di Marin Pongracic ha un nuovo cr. L'annuncio è arrivato nelle ultime ore
Bilic, oltre ad essere stato un membro della magica Croazia del 1998, è già stato ct. Era presente sulla panchina croata nel 2007, quando la sua nazionale vinse a Wembley, qualificandosi agli Europei del 2008. Questo l'annuncio social: "Questo è il momento di un nuovo inizio: Slaven Bilic torna sulla panchina della Nazionale croata"
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