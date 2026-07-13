La Croazia di Pongracic ha un nuovo ct. Si tratta di un grande ritorno

La Croazia di Marin Pongracic ha un nuovo cr. L'annuncio è arrivato nelle ultime ore

Dopo 14 anni è terminata l'era di Zlatko Dalic come ct della Croazia. Dalic sulla panchina dei biancorossi ha centrato dei risultati incredibili: una finale di Nations League, una semifinale Mondiale in Qatar, e la finale Mondiale nel 2018. Dopo l'esclusione per opera del Portogallo negli States, Marin Pongracic avrà un nuovo ct. Si tratta di Slaven Bilic.