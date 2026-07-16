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UFFICIALE – Alex Jimenez è un giocatore della Fiorentina: il comunicato

UFFICIALE – Alex Jimenez è un giocatore della Fiorentina: il comunicato - immagine 1
Ufficiale l'arrivo del laterale spagnolo: l'annuncio da parte della Fiorentina del suo nuovo acquisto
Matteo Torniai Redattore 

La Fiorentina ha appena ufficializzato l'arrivo di Alex Jimenez. Lo spagnolo arriva in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth. Il comunicato del club viola:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jimenez Sanchez dall' A.F.C. Bournemouth.

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Jimenez, nato a Leganes (Spagna) l' 8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e, con la maglia del Milan, ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024/25.

Il nuovo calciatore viola, nell'ultima stagione, ha all'attivo 31 presenze ed 1 gol in Premier League.

Jimenez, ha, inoltre, indossato in 3 occasioni la maglia della Nazionale Under 21 Spagnola".

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