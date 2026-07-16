UFFICIALE – Alex Jimenez è un giocatore della Fiorentina: il comunicato

Jimenez, nato a Leganes (Spagna) l' 8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e, con la maglia del Milan, ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024/25.
Il nuovo calciatore viola, nell'ultima stagione, ha all'attivo 31 presenze ed 1 gol in Premier League.
Jimenez, ha, inoltre, indossato in 3 occasioni la maglia della Nazionale Under 21 Spagnola".
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