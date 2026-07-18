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Le cinque top news di oggi: nel giorno di Oulai noie per Fagioli e via Richardson

Oulai
Fiorentina e dintorni: Violanews ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata le notizie più importanti
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - La Fiorentina ha temuto la beffa. Ora il sogno di un centrocampo “montelliano”

2 - Apprensione per Fagioli, fitta al ginocchio destro: ecco le prime sensazioni

3 - Oulai, Fagioli, Atta (e Ndour), fra tattica e casse: è una mediana sostenibile?

4 - Oulai, Pedullà contro la Fiorentina: “Regole comunicative calpestate. Con Rocco…”

5 - UFFICIALE – Richardson al Le Havre: il comunicato dei francesi, formula e cifre

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