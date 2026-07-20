Radio Bruno: “Brusca frenata Atalanta-Alajbegovic. Fiorentina sullo sfondo”

Radio Bruno ha dato aggiornamenti riguardo ad un giocatore che è stato spesso accostato alla Fiorentina: Kerim Alajbegovic.

Radio Bruno ha dato aggiornamenti riguardo ad un giocatore che è stato spesso accostato alla Fiorentina nelle ultime settimane: Kerim Alajbegovic. Secondo quanto riporta l'emittente, infatti, ci sarebbero forti rallentamenti nella trattativa tra Atalanta e bosniaco dovuti al prezzo richiesto per il giocatore dal Bayer Leverkusen : 30 milioni di euro. Tale cifra ha fatto frenare al momento l'operazione con la Dea, la quale sembrava aver indirizzato nettamente in precedenza la trattativa, con la Fiorentina che rimane ora dunque sullo sfondo e che potrebbe provare a rifarsi sotto per l'esterno dopo l'interessamento registrato nelle scorse settimane.