La Fiorentina vuole accelerare sul mercato degli esterni offensivi. L'obiettivo di Fabio Paratici è consegnare almeno un nuovo rinforzo a Fabio Grosso entro venerdì, giorno della partenza per la tournée inglese. Un innesto ritenuto fondamentale per affrontare al meglio sia il ritiro all'estero sia l'amichevole contro il Real Madrid, visto che al momento Grosso sta adattando Gudmundsson sulla sinistra e impiegando alcuni giovani sulla fascia destra.
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La Nazione
Paratici lo conosce, qualità e limiti. Nazione: “Offerto Dejan Kulusevski”
Dejan Kulusevski, giocatore molto apprezzato da Paratici, che ne conosce qualità e limiti
L'idea della dirigenza è costruire un reparto con almeno quattro esterni di ruolo, di cui una coppia titolare all'altezza degli altri acquisti già conclusi in questa sessione di mercato. La fiducia nelle capacità di Paratici resta alta, ma il tempo stringe e la necessità di chiudere le operazioni diventa sempre più urgente.
Tra i nomi valutati, tramontata la pista Garnacho, si guarda a profili più accessibili. In queste ore sono stati proposti sia Alajbegovic, in uscita dall'Atalanta, sia Dejan Kulusevski, giocatore molto apprezzato da Paratici, che ne conosce qualità e limiti, tra cui una fragilità fisica che ne ha condizionato il percorso nelle ultime stagioni. Lo scrive la Nazione.
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