Paratici lo conosce, qualità e limiti. Nazione: “Offerto Dejan Kulusevski”

La Fiorentina vuole accelerare sul mercato degli esterni offensivi. L'obiettivo di Fabio Paratici è consegnare almeno un nuovo rinforzo a Fabio Grosso entro venerdì, giorno della partenza per la tournée inglese. Un innesto ritenuto fondamentale per affrontare al meglio sia il ritiro all'estero sia l'amichevole contro il Real Madrid, visto che al momento Grosso sta adattando Gudmundsson sulla sinistra e impiegando alcuni giovani sulla fascia destra.