La priorità della Fiorentina per rinforzare l'attacco resta Bakayoko, primo obiettivo di Fabio Paratici e Fabio Grosso. L'operazione, però, è complicata: il Lipsia chiede circa 20 milioni di euro e non sembra disposto ad aprire a formule vantaggiose come il prestito con diritto di riscatto.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato CorSport: “Da Lang a Volpato, i nomi per l’attacco. Le sorprese non mancheranno”
Corriere dello Sport
CorSport: “Da Lang a Volpato, i nomi per l’attacco. Le sorprese non mancheranno”
Annunciata anche una sorpresa di mercato che non mancherà di certo, mentre resta viva la suggestione Noa Lang
Per questo il club viola continua a valutare alternative. Resta viva la pista che porta a Koleosho, anche se la trattativa con il Burnley, che sembrava vicina alla chiusura sulla base di un'offerta da 10-11 milioni, ha subito un rallentamento. Ancora aperto anche il canale con il Sassuolo, che comprende Volpato e Thorstvedt.
Sul tavolo restano infine altre opzioni: Solomon potrebbe tornare d'attualità se il Tottenham accettasse un nuovo prestito. Annunciata anche una sorpresa di mercato che non mancherà di certo, mentre resta viva la suggestione Noa Lang, il cui futuro dipenderà dalle valutazioni di Massimiliano Allegri nel nuovo Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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