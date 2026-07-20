Nazione: “Ecco quando arriva Valdepenas. La Fiorentina punta sempre Ruggeri”

Partiamo da Valdepeñas, ormai promesso sposo della Fiorentina. Il sesto innesto dovrebbe essere lui

Redazione VN 20 luglio - 06:18

Con l’ufficialità dell’arrivo di Christ Ravynel Inao Oulai, acquistato a titolo definitivo (contratto fino al 2031 per una cifra intorno ai 30 milioni), la Fiorentina comincia una nuova settimana di mercato con in testa obiettivi ben precisi. Fabio Paratici (ringraziato ieri dai tifosi quando ha raggiunto il bordo campo per il test in famiglia) sa bene quelle che sono le priorità dopo aver piazzato i colpi Viery, Dragusin, Atta, Jimenez e Oulai.

Partiamo da Valdepeñas, ormai promesso sposo della Fiorentina. Il sesto innesto dovrebbe essere lui. Mourinho lo sta valutando in ritiro, non con l’obiettivo di bloccarne eventualmente il trasferimento, ma per capire le potenzialità future del giocatore classe 2006. L’accordo con la Fiorentina è chiaro da giorni: 8 milioni e il 50% sulla futura rivendita (a un terzo club) in favore dei Blancos. Ma l’operazione è complessa: c’è una clausola rescissoria da 60 milioni e la possibilità per il Real di ricomprarlo per i prossimi tre anni. Formula alla Nico Paz con il Como, ormai sdoganata e che di fatto accontenta tutte le parti. Probabile (anzi, possibile) che nei prossimi giorni il calciatore raggiunga il Viola Park.

Con il suo arrivo la Fiorentina sistemerebbe parzialmente la corsia sinistra, perché comunque Valdepeñas sarebbe un centrale adattato nel ruolo. Jolly che farà comodo, ma un terzino di ruolo arriverà. L’idea principale porta sempre a Ruggeri, operazione da almeno 20 milioni con l’Atletico Madrid che richiede tempo. Lo scrive la Nazione.