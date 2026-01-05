Si allarga la concorrenza per Marco Brescianini (PER CUI CI SONO STATI NUOVI CONTATTI), obiettivo concreto del centrocampo della Fiorentina. Come riporta Matteo Moretto, alla corsa per il giocatore dell’Atalanta si è aggiunta anche una pretendente dall’estero.
Per Brescianini è corsa a quattro: si inserisce un club di Premier League
Brescianini è l'opportunità del mercato di gennaio: tutte la concorrenza oltre alla Fiorentina
Oltre all’interesse già noto di Fiorentina, Cagliari e Genoa, sul centrocampista classe 2000 si sarebbe infatti inserito il Bournemouth, attualmente 15° in Premier League. Una candidatura che rende la corsa a quattro.
Il poco spazio trovato finora a Bergamo spinge Brescianini a valutare seriamente un cambio d’aria: né Juric né Palladino lo hanno mai schierato titolare in stagione. Il segnale è chiaro, ora resta da capire chi riuscirà ad affondare il colpo.
