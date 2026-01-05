Viola News
Per Brescianini è corsa a quattro: si inserisce un club di Premier League

Brescianini è l'opportunità del mercato di gennaio: tutte la concorrenza oltre alla Fiorentina
Redazione VN

Si allarga la concorrenza per Marco Brescianini (PER CUI CI SONO STATI NUOVI CONTATTI), obiettivo concreto del centrocampo della Fiorentina. Come riporta Matteo Moretto, alla corsa per il giocatore dell’Atalanta si è aggiunta anche una pretendente dall’estero.

Oltre all’interesse già noto di Fiorentina, Cagliari e Genoa, sul centrocampista classe 2000 si sarebbe infatti inserito il Bournemouth, attualmente 15° in Premier League. Una candidatura che rende la corsa a quattro.

Il poco spazio trovato finora a Bergamo spinge Brescianini a valutare seriamente un cambio d’aria: né Juric né Palladino lo hanno mai schierato titolare in stagione. Il segnale è chiaro, ora resta da capire chi riuscirà ad affondare il colpo.

