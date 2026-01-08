Viola News
Fiorentina occhi su Baldanzi. Il Messaggero: “Con Fortini destini incrociati”

La Fiorentina è interessata a Baldanzi
Redazione VN

Asse caldo quello tra Roma e Firenze. La Fiorentina è interessata a Tommaso Baldanzi che accetterebbe volentieri il trasferimento. Anche la Roma è favorevole al prestito, ma prima deve trovare un sostituto. Per questo la trattativa ha bisogno di tempo.

La Roma dal canto suo cerca un rinforzo sulle corsie laterale e avrebbe messo gli occhi su Niccolò Fortini. La società gigliata sta lavorando al rinnovo di contratto, ma secondo Il Messaggero il loro destino potrebbe incrociarsi.

