Fiorentina femminile ko col Parma in amichevole: Pinones Arce punta al Genoa

La Fiorentina femminile , a una settimana dalla ripresa del campionato, ha disputato questo pomeriggio un'amichevole a porte chiuse contro il Parma . La partita si è conclusa 2-3 in favore delle ospiti: le viola erano passate in vantaggio di due reti nei primi 25 minuti, grazie alla doppietta di Janogy , ma il Parma nel secondo tempo ha trovato la reazione ribaldando completamente il risultato trovando il gol vittoria al 87’ con Lonati .

Devo essere sincero, ci manca un po' di allenamento perché non siamo riusciti ad allenarci quanto volevamo. Per me abbiamo giocato un buon primo tempo con l'atteggiamento giusto, poi nel secondo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà. Adesso ci aspetta un periodo con tante partite e avremo bisogno di tutte le giocatrici. Sulla mentalità abbiamo lavorato molto e continueremo a farlo. Adesso cominceremo col Genoa e vedremo a che punto siamo.