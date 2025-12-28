Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS fiorentina femminile Coppa Italia Women, le date dei quarti di finale: ecco quando gioca la Fiorentina

fiorentina femminile

Coppa Italia Women, le date dei quarti di finale: ecco quando gioca la Fiorentina

Fiorentina femminile
Le date dei quarti di finale di Coppa Italia Women
Redazione VN

A gennaio torna la Coppa Italia Femminile con i quarti di finale che saranno trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sono ufficiali le date e gli orari delle partite con la Fiorentina che aprirà le danze:

  • 20 gennaio ore 18:00 Milan-Fiorentina

  • 21 gennaio ore 18:00 Ternana-Inter

  • 21 gennaio ore 20:30 Lazio-Roma

  • 22 gennaio ore 18:00 Napoli-Juventus

    • Leggi anche
    Femminile, Johansen: “Stiamo crescendo tanto. Domani mostreremo di cosa siamo capaci”
    Como Women, Sottili: “La Fiorentina lotterà per i primi tre posti. Squadra forte”

    © RIPRODUZIONE RISERVATA