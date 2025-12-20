Femminile, Johansen: “Stiamo crescendo tanto. Domani mostreremo di cosa siamo capaci”

Domani pomeriggio la Fiorentina femminile sarà impegnata negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Ecco le parole della classe 2004, Oda Johansen, su questo avvio di stagione e il match in programma domani alle 14:30:
La mia esperienza è stata molto positiva. La squadra mi ha accolto alla grande e mi hanno aiutato a crescere tanto. Inoltre, il luogo dove vivo è l'ambiente perfetto per me ed è vicino alla città quindi posso rilassarmi e fare quello che voglio. Per me è stato un grosso cambiamento, ma devo ancora adattarmi alle calciatrici che devo affrontare; sono molto diverse rispetto a dove giocavo prima in Norvegia. Ovviamente stiamo crescendo tanto sia dentro che fuori dal campo. Sono molto entusiasta di giocare contro il Bologna, tutti si aspettano che saremo noi a vincere per questo scenderemo in campo con più fiducia, giocheremo liberamente e mostreremo di cosa siamo capaci. Per me non è cambiato nulla, fuori dal campo sono una persona calma in tutto ciò che faccio. Mi piace imparare l'italiano, credo che sia la lingua più bella del mondo. La Nazionale? Ovviamente è il mio sogno più grande ed è sicuramente un traguardo che voglio raggiungere. La mia famiglia ha accolto la scelta di trasferirmi in Italia molto positivamente, vengono spesso a trovarmi e anche loro amano questa città.
