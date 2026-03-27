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Femminile, Johansen: “Contro la Juve vogliamo vincere. Come affrontare la gara”

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Le parole di Oda Johansen, centrocampista norvegese della Fiorentina
Redazione VN

Oda Johansen, centrocampista norvegese della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club in merito alla gara di ritorno contro la Juventus in semifinale di Coppa Italia:

Alla Fiorentina tutti sono stati molto accoglienti e anche lo staff mi ha aiutata a crescere come persona e sul campo. La sfida più grande è stata il fatto che per la prima volta mi sono trovata a vivere da sola e devo adattarmi a molte cose. Prima avevo la mia famiglia, ora è un po' diverso, ma è più facile quando anche la tua squadra vive vicino a te ed è bello.

La semifinale di Coppa Italia

—  

Abbiamo molta voglia di vincere contro di loro (Juventus ndr). Siamo una squadra forte e valida, dobbiamo dimostrarlo questa settimana sia in campo che fuori, con i nostri video. Dobbiamo stabilire le nostre aspettative. Non credo che sfrutteranno i contropiedi come fanno di solito, quindi dobbiamo concentrarci sul fatto che probabilmente penseranno ad essere più difensivi. E noi dobbiamo pensare in modo offensivo.

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