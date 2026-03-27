Oda Johansen, centrocampista norvegese della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club in merito alla gara di ritorno contro la Juventus in semifinale di Coppa Italia:
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VIOLA NEWS fiorentina femminile Femminile, Johansen: “Contro la Juve vogliamo vincere. Come affrontare la gara”
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Femminile, Johansen: “Contro la Juve vogliamo vincere. Come affrontare la gara”
Le parole di Oda Johansen, centrocampista norvegese della Fiorentina
Alla Fiorentina tutti sono stati molto accoglienti e anche lo staff mi ha aiutata a crescere come persona e sul campo. La sfida più grande è stata il fatto che per la prima volta mi sono trovata a vivere da sola e devo adattarmi a molte cose. Prima avevo la mia famiglia, ora è un po' diverso, ma è più facile quando anche la tua squadra vive vicino a te ed è bello.
La semifinale di Coppa Italia—
Abbiamo molta voglia di vincere contro di loro (Juventus ndr). Siamo una squadra forte e valida, dobbiamo dimostrarlo questa settimana sia in campo che fuori, con i nostri video. Dobbiamo stabilire le nostre aspettative. Non credo che sfrutteranno i contropiedi come fanno di solito, quindi dobbiamo concentrarci sul fatto che probabilmente penseranno ad essere più difensivi. E noi dobbiamo pensare in modo offensivo.
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