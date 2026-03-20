Femminile, Van Der Zanden: “Contro il Parma servirà calma. Juve? Noi ci crediamo”

La Fiorentina femminile scenderà in campo domenica alle 12:30 (DOVE VEDERLA)tra le mura amiche del Viola Park. Le viola incontreranno sul loro cammino verso un posto per la Champions League il Parma che, in piena lotta salvezza, non sta attraversando il suo miglior momento: 0 vittorie nelle ultime 5 partite disputate. Ilse Van Der Zanden, difensore viola e autrice di un'ottima prestazione nel pareggio esterno contro la Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della partita di domenica. Le sue parole: