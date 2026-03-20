La Fiorentina femminile scenderà in campo domenica alle 12:30 (DOVE VEDERLA)tra le mura amiche del Viola Park. Le viola incontreranno sul loro cammino verso un posto per la Champions League il Parma che, in piena lotta salvezza, non sta attraversando il suo miglior momento: 0 vittorie nelle ultime 5 partite disputate. Ilse Van Der Zanden, difensore viola e autrice di un'ottima prestazione nel pareggio esterno contro la Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della partita di domenica. Le sue parole:
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VIOLA NEWS fiorentina femminile news viola femminile Femminile, Van Der Zanden: “Contro il Parma servirà calma. Juve? Noi ci crediamo”
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Femminile, Van Der Zanden: “Contro il Parma servirà calma. Juve? Noi ci crediamo”
Le parole di Ilse Van Der Zanden, difensore della Fiorentina femminile, in vista della sfida contro il Parma
L'approccio alla partita deve essere uguale a quello con la Roma per affrontare al meglio il Parma: stessa disciplina ma anche con molta attenzione e calma, forse anche di più rispetto alla partita con la Roma visto che è una squadra diversa che gioca in maniera diversa. In Coppa Italia affronteremo la Juve; ci servirà una bella vittoria, dobbiamo crederci. Sappiamo di essere una buona squadra che può battere qualsiasi avversario. Raggiungere la finale è una nostra missione.
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