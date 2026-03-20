La stagione della Serie A Women entra nella fase decisiva: a sei giornate dalla fine la classifica resta apertissima. La Roma guida il campionato inseguita dall’Inter , mentre diverse squadre, tra cui la Fiorentina Femminile, sono in corsa per il terzo posto che vale la UEFA Women's Champions League.
fiorentina femminile
Femminile, Fiorentina-Parma. Dove vederla in streaming e TV
La Fiorentina, che scenderà in campo domenica alle 12:30 contro il Parma, lo farà con fiducia dopo l’1-1 sul campo della Roma. La squadra viola ha dimostrato solidità contro la capolista ed è determinata a conquistare punti importanti per restare in corsa per l’Europa. Il Parma, invece, arriva alla sfida dopo un periodo altalenante: nelle ultime partite sono arrivati due pareggi e due sconfitte, compreso l’ultimo 1-1 contro il Genoa Women. Un momento delicato per le emiliane, ancora coinvolte nella lotta salvezza. Ecco dove vederla in streaming e TV.
|Domenica 22 marzo, ore 12:30
|Stadio Curva Fiesole
|TV
|DAZN
|Streaming
|DAZN
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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