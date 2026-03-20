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Femminile, Fiorentina-Parma. Dove vederla in streaming e TV

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La Fiorentina femminile scenderà in campo domenica alle 12:30 contro il Parma. Ecco dove seguire il match in streaming e TV
Redazione VN

La stagione della Serie A Women entra nella fase decisiva: a sei giornate dalla fine la classifica resta apertissima. La Roma guida il campionato inseguita dall’Inter , mentre diverse squadre, tra cui la Fiorentina Femminile, sono in corsa per il terzo posto che vale la UEFA Women's Champions League.

 La Fiorentina,  che scenderà in campo domenica alle 12:30 contro il Parma, lo farà con fiducia dopo l’1-1 sul campo della Roma. La squadra viola ha dimostrato solidità contro la capolista ed è determinata a conquistare punti importanti per restare in corsa per l’Europa. Il Parma, invece, arriva alla sfida dopo un periodo altalenante: nelle ultime partite sono arrivati due pareggi e due sconfitte, compreso l’ultimo 1-1 contro il Genoa Women. Un momento delicato per le emiliane, ancora coinvolte nella lotta salvezza. Ecco dove vederla in streaming e TV.

Domenica 22 marzo, ore 12:30Stadio Curva Fiesole
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Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

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