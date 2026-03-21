La Serie A Women torna domani al Viola Park di Bagno a Ripoli. L'appuntamento è alle 12.30 allo stadio "Curva Fiesole", dove la Fiorentina Femminile di Pablo Pinones Arce ospitano il Parma. Il tecnico ha presentato così la partita ai canali ufficiali della Fiorentina:
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VIOLA NEWS fiorentina femminile news viola femminile Pinones Arce: “Gruppo sereno dopo la Roma, ci crediamo fino alla fine”
la vigilia
Pinones Arce: “Gruppo sereno dopo la Roma, ci crediamo fino alla fine”
"Credo che dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo ricominciato a fare, specialmente nell'ultima partita con la Roma"
Ci ha spinto un po' di più la fiducia. Ho visto un gruppo molto sereno e tranquillo, con tanta voglia di continuare a lavorare sul percorso che abbiamo scelto, che ci ha fatto arrivare a questa bella prestazione che abbiamo fatto (con la Roma ndr). Purtroppo non siamo riusciti a prendere i tre punti, ma da lì bisogna sempre crescere. Trovare le soluzioni, andare a creare un po' di caos nell'area avversaria e farci arrivare più palloni possibili. Credo che dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo ricominciato a fare. Anche prima di Natale avevamo avuto un calo nelle prestazioni e dopo ci siamo ripresi. Continuare a fare quello che abbiamo fatto, specialmente nell'ultima partita. Credere a quello che stiamo facendo, è più facile quando le prestazioni arrivano. Ci crediamo fino alla fine, non molleremo.
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