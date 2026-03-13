Dopo il brutto KO nel primo atto delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus, la Fiorentina femminile si prepara a scendere in campo in un'altra partita determinante per il continuo della stagione. Le viola, che in campionato vengono da un periodo molto altalenante (3 sconfitte e due vittorie nelle ultime 5) dovranno vedersela con la capolista Roma che vuole continuare ad allungare sulle inseguitrici. Alle 18 il fischio d'inizio allo stadio Tre Fontane di Roma. Ecco dove vederla in streaming e TV:
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Femminile, Roma-Fiorentina. Dove vederla in streaming e TV
Le viola tornano in campo per la sedicesima giornata di Serie A Women Athora. Ecco dove seguire il match i streaming e TV
|Domenica 15 marzo, ore 18
|Stadio Tre Fontane
|TV
|DAZN
|Streaming
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Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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