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Coppa Italia Femminile: Juventus-Fiorentina, ore 18. Dove vederla in tv e streaming

Coppa Italia Femminile: Juventus-Fiorentina, ore 18. Dove vederla in tv e streaming - immagine 1
La Fiorentina impegnata a Biella per la Semifinale di ritorno contro la Juventus. La Viola è chiamata all’impresa
Redazione VN

La Fiorentina femminile, domenica alle 18, sarà impegnata a Biella per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, Entrambe le squadre vengono da un pareggio che ha lasciato l'amaro in bocca: 0-0 per le villa contro il Parma e stesso risultato per le bianconere in casa del Genoa. Le viola sono chiamate all'impresa per ribaltare lo 0-2 dell'andata a favore della Juventus. Ecco dove vedere in  tv streaming la partita che determinerà la prima finalista di Coppa Italia femminile:

Domenica 27 marzo, ore 12:30Stadio La Marmora - Pozzo di Biella
TVSKYSPORT
StreamingNOW

Il live su Violanews.com

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Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

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