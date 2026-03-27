La Fiorentina femminile, domenica alle 18, sarà impegnata a Biella per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, Entrambe le squadre vengono da un pareggio che ha lasciato l'amaro in bocca: 0-0 per le villa contro il Parma e stesso risultato per le bianconere in casa del Genoa. Le viola sono chiamate all'impresa per ribaltare lo 0-2 dell'andata a favore della Juventus. Ecco dove vedere in tv streaming la partita che determinerà la prima finalista di Coppa Italia femminile:
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VIOLA NEWS fiorentina femminile news viola femminile Coppa Italia Femminile: Juventus-Fiorentina, ore 18. Dove vederla in tv e streaming
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Coppa Italia Femminile: Juventus-Fiorentina, ore 18. Dove vederla in tv e streaming
La Fiorentina impegnata a Biella per la Semifinale di ritorno contro la Juventus. La Viola è chiamata all’impresa
|Domenica 27 marzo, ore 12:30
|Stadio La Marmora - Pozzo di Biella
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Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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