Coppa Italia Femminile: Juventus-Fiorentina, ore 18. Dove vederla in tv e streaming

La Fiorentina femminile, domenica alle 18, sarà impegnata a Biella per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, Entrambe le squadre vengono da un pareggio che ha lasciato l'amaro in bocca: 0-0 per le villa contro il Parma e stesso risultato per le bianconere in casa del Genoa. Le viola sono chiamate all'impresa per ribaltare lo 0-2 dell'andata a favore della Juventus. Ecco dove vedere in tv streaming la partita che determinerà la prima finalista di Coppa Italia femminile: