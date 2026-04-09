Una mattinata diversa dalle altre, fatta di confronto, ispirazione e dialogo diretto. Protagonista Lina Hurtig, che ha incontrato gli studenti del Liceo francese Victor Hugo di Firenze, portando in aula non solo la propria esperienza calcistica, ma anche un racconto autentico di crescita personale e professionale.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS fiorentina femminile Femminile, nuova veste per Lina Hurtig: in aula assieme agli studenti del Victor Hugo
fiorentina femminile
Femminile, nuova veste per Lina Hurtig: in aula assieme agli studenti del Victor Hugo
Nuova esperienza nell'ambiente scolastico per l'attaccante svedese del club viola
L’attaccante svedese della Fiorentina Femminile si è messa a disposizione dei ragazzi in un confronto aperto, senza filtri, toccando temi che vanno ben oltre il campo. Dalle difficoltà incontrate nel percorso verso il professionismo alla gestione della pressione, fino al valore della determinazione e della forza mentale: un racconto diretto, concreto, capace di avvicinare il mondo dello sport di alto livello alla quotidianità degli studenti.
Hurtig ha condiviso, scomode quanto fa sapere la stessa Fiorentina, il proprio percorso internazionale, soffermandosi anche sull’evoluzione del calcio femminile negli ultimi anni, tra opportunità crescenti e sfide ancora aperte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA