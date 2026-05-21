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Femminile, ufficiale il rinnovo del ds Mazzoncini: il comunicato del club

Fiorentina Femminile, Simone Mazzoncini
La Fiorentina ha annunciato il rinnovo del direttore sportivo dell'area femminile Simone Mazzoncini
Redazione VN

Nella conferenza stampa di fine stagione il dg Alessandro Ferrari aveva anticipato la volontà di proseguire con il ds dell'area femminile Simone Mazzoncini. Adesso è arrivata anche l'ufficialità da parte della Fiorentina, attraverso un comunicato:

ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto con il Direttore Sportivo dell'Area Femminile Simone Mazzoncini fino al 30 Giugno 2028. Il Dirigente è arrivato a Firenze nel 2020 e proseguirà nel suo impegno con il club al Rocco B.Commisso Viola Park in vista della prossima stagione. Buon lavoro Direttore!

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