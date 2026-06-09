La Fiorentina ha annunciato il rinnovo di Giorgia Bettineschi fino al 30 giugno 2027. Il portiere viola ha scelto di prolungare la sua carriera a Firenze, dopo essere stata protagonista assoluta nel cammino di Coppa Italia nella scorsa stagione. Il comunicato del club:
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VIOLA NEWS fiorentina femminile Ufficiale – Giorgia Bettineschi rinnova con la Fiorentina: il comunicato
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Ufficiale – Giorgia Bettineschi rinnova con la Fiorentina: il comunicato
Il portiere Giorgia Bettineschi rinnova il proprio contratto con la Fiorentina fino al 2027
Sono felice del rinnovo e pronta a proseguire il mio percorso di crescita personale e sportiva nella famiglia viola. Il mio ringraziamento va alla Famiglia Commisso, alla dirigenza e a tutta Firenze che mi ha accolta a braccia aperte e, a due anni dal mio arrivo, la sento ormai una seconda casa. L’obiettivo è continuare a crescere insieme e raggiungere nuovi traguardi, con la speranza di riportare vanto e gloria in questa città! Sempre Forza Viola!
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