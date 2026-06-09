Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS fiorentina femminile Ufficiale – Giorgia Bettineschi rinnova con la Fiorentina: il comunicato

fiorentina femminile

Ufficiale – Giorgia Bettineschi rinnova con la Fiorentina: il comunicato

Bettineschi
Il portiere Giorgia Bettineschi rinnova il proprio contratto con la Fiorentina fino al 2027
Redazione VN

La Fiorentina ha annunciato il rinnovo di Giorgia Bettineschi fino al 30 giugno 2027. Il portiere viola ha scelto di prolungare la sua carriera a Firenze, dopo essere stata protagonista assoluta nel cammino di Coppa Italia nella scorsa stagione. Il comunicato del club:

Sono felice del rinnovo e pronta a proseguire il mio percorso di crescita personale e sportiva nella famiglia viola. Il mio ringraziamento va alla Famiglia Commisso, alla dirigenza e a tutta Firenze che mi ha accolta a braccia aperte e, a due anni dal mio arrivo, la sento ormai una seconda casa. L’obiettivo è continuare a crescere insieme e raggiungere nuovi traguardi, con la speranza di riportare vanto e gloria in questa città! Sempre Forza Viola!

Leggi anche
Femminile, ufficiale il rinnovo del ds Mazzoncini: il comunicato del club
Ferrari: “Ecco quanto spendiamo per la Femminile. Il movimento non viene aiutato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA