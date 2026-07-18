Alice Tortelli, difensore della Fiorentina Femminile attualmente in ritiro a San Sepolcro, ha parlato ai canali ufficiali del club. Le parole della giocatrice:
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VIOLA NEWS fiorentina femminile Tortelli: “Bella accoglienza dei tifosi per il ritiro. Continuiamo a crescere”
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Tortelli: “Bella accoglienza dei tifosi per il ritiro. Continuiamo a crescere”
Alice Tortelli, difensore della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club
In questa stagione è stato bello ritrovarsi per il ritiro: abbiamo molto tempo per stare insieme, per conoscerci e compattarci sempre di più dopo l'estate in cui ci siamo separate. Tifosi? È stato molto bello che oggi in allenamento ci fossero tante persone, anche il giorno dell'arrivo. Sicuramente non ce l'aspettavamo e abbiamo apprezzato molto la loro vicinanza.
Cosa servirà questa stagione?—
Continuare a costruire la squadra. Il progetto è già iniziato l'anno scorso, quindi stiamo solo continuando la crescita. Bisogna continuare su quella strada.
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