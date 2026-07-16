Fiorentina Femminile, parte il ritiro: spicca l’assenza di Bonfantini

La Fiorentina Femminile si prepara a iniziare la nuova stagione, ma a catturare l'attenzione nella lista delle convocate per il ritiro di Sansepolcro è soprattutto un'assenza: Agnese Bonfantini non figura tra le giocatrici che prenderanno parte ai dieci giorni di lavoro in terra aretina .

Il ritiro di Sansepolcro inizierà questo pomeriggio, con la squadra che raggiungerà la sede intorno alle ore 18.30. Gli allenamenti prenderanno il via domani mattina e accompagneranno il gruppo per dieci giorni, con un programma caratterizzato da doppie sedute nella maggior parte delle giornate.

Oltre al lavoro sul campo, sono previsti anche momenti di confronto con le realtà calcistiche locali e attività dedicate alla costruzione del gruppo. Sabato 18 luglio alle ore 19.00, in piazza Torre di Berta, è inoltre in programma la presentazione ufficiale della squadra.