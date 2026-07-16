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Fiorentina Femminile, parte il ritiro: spicca l’assenza di Bonfantini

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La Fiorentina Femminile parte per Sansepolcro: tra le assenze spicca quella di Agnese Bonfantini, da mesi accostata a un possibile trasferimento negli Stati Uniti.
Redazione VN

La Fiorentina Femminile si prepara a iniziare la nuova stagione, ma a catturare l'attenzione nella lista delle convocate per il ritiro di Sansepolcro è soprattutto un'assenza: Agnese Bonfantini non figura tra le giocatrici che prenderanno parte ai dieci giorni di lavoro in terra aretina.

L'attaccante viola, infatti, non partirà con il gruppo guidato da mister Pinones Arce, alimentando le riflessioni sul suo futuro. Già da gennaio circolano indiscrezioni su un possibile trasferimento negli Stati Uniti, una pista di mercato che potrebbe tornare d'attualità nelle prossime settimane.

Il ritiro di Sansepolcro inizierà questo pomeriggio, con la squadra che raggiungerà la sede intorno alle ore 18.30. Gli allenamenti prenderanno il via domani mattina e accompagneranno il gruppo per dieci giorni, con un programma caratterizzato da doppie sedute nella maggior parte delle giornate.

Oltre al lavoro sul campo, sono previsti anche momenti di confronto con le realtà calcistiche locali e attività dedicate alla costruzione del gruppo. Sabato 18 luglio alle ore 19.00, in piazza Torre di Berta, è inoltre in programma la presentazione ufficiale della squadra.

Il ritiro terminerà domenica 26 luglio con l'amichevole in famiglia tra Fiorentina A e Fiorentina B, prima del ritorno al Rocco B. Commisso Viola Park, dove proseguirà la preparazione in vista della nuova stagione.

Tra le assenze, oltre a quella di Bonfantini, non ci sarà nemmeno Madelen Janogy, che non prenderà parte al ritiro in quanto prossima alla maternità.

LE CONVOCATE PER IL RITIRO

—  

TORTELLI ALICE

CATENA MICHELA

SEVERINI EMMA

FAERGE EMMA

SNERLE EMMA

BREDGAARD SOFIE

FISKERSTRAND CECILIE

FILANGERI MARIA LUISA

OMARSDOTTIR IRIS

BETTINESCHI GIORGIA

CURMARK FILIPPA

CHERUBINI MAYA

MAILIA SIRIA

LOMBARDI EMMA

HURTIG LINA

ORSI BENEDETTA

VAN DER ZANDEN ILSE

JOHANSEN ODA

WOLDVIK EMILIE

TRYGGVADOTTIR KATLA

TOMASSONI EMMA

BARTALINI VIOLA

CORREIA CAROLINA

DE GREGORIO VITTORIA

AGOSTINI ALICE

BENEDETTINI ANNA

BERGSVAND GURO

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