La Fiorentina Femminile si prepara a iniziare la nuova stagione, ma a catturare l'attenzione nella lista delle convocate per il ritiro di Sansepolcro è soprattutto un'assenza: Agnese Bonfantini non figura tra le giocatrici che prenderanno parte ai dieci giorni di lavoro in terra aretina.
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Fiorentina Femminile, parte il ritiro: spicca l’assenza di Bonfantini
L'attaccante viola, infatti, non partirà con il gruppo guidato da mister Pinones Arce, alimentando le riflessioni sul suo futuro. Già da gennaio circolano indiscrezioni su un possibile trasferimento negli Stati Uniti, una pista di mercato che potrebbe tornare d'attualità nelle prossime settimane.
Il ritiro di Sansepolcro inizierà questo pomeriggio, con la squadra che raggiungerà la sede intorno alle ore 18.30. Gli allenamenti prenderanno il via domani mattina e accompagneranno il gruppo per dieci giorni, con un programma caratterizzato da doppie sedute nella maggior parte delle giornate.
Oltre al lavoro sul campo, sono previsti anche momenti di confronto con le realtà calcistiche locali e attività dedicate alla costruzione del gruppo. Sabato 18 luglio alle ore 19.00, in piazza Torre di Berta, è inoltre in programma la presentazione ufficiale della squadra.
Il ritiro terminerà domenica 26 luglio con l'amichevole in famiglia tra Fiorentina A e Fiorentina B, prima del ritorno al Rocco B. Commisso Viola Park, dove proseguirà la preparazione in vista della nuova stagione.
Tra le assenze, oltre a quella di Bonfantini, non ci sarà nemmeno Madelen Janogy, che non prenderà parte al ritiro in quanto prossima alla maternità.
LE CONVOCATE PER IL RITIRO—
TORTELLI ALICE
CATENA MICHELA
SEVERINI EMMA
FAERGE EMMA
SNERLE EMMA
BREDGAARD SOFIE
FISKERSTRAND CECILIE
FILANGERI MARIA LUISA
OMARSDOTTIR IRIS
BETTINESCHI GIORGIA
CURMARK FILIPPA
CHERUBINI MAYA
MAILIA SIRIA
LOMBARDI EMMA
HURTIG LINA
ORSI BENEDETTA
VAN DER ZANDEN ILSE
JOHANSEN ODA
WOLDVIK EMILIE
TRYGGVADOTTIR KATLA
TOMASSONI EMMA
BARTALINI VIOLA
CORREIA CAROLINA
DE GREGORIO VITTORIA
AGOSTINI ALICE
BENEDETTINI ANNA
BERGSVAND GURO
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