Dopo i due nuovi arrivi in difesa ufficializzati nella giornata di oggi, la Fiorentina Femminile comunica anche il prolungamento di contratto di Emma Snerle fino al 2028. Il comunicato:
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Fiorentina Femminile, non solo nuovi arrivi: ufficiali il rinnovo di Snerle
La Fiorentina Femminile ufficializza il rinnovo di contratto di Emma Snerle fino al 2028: il comunicato del club viola
ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Emma Snerle fino al 30 Giugno 2028. In Viola dal 2024, la danese ha giocato più di 35 partite con la maglia della Fiorentina, segnando due reti e difendendo i nostri colori sui campi di tutta Italia e Europa. La calciatrice proseguirà la sua carriera a Firenze fino al 2028. La nostra storia insieme continua!
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