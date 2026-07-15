Ufficiale il nuovo acquisto per la Fiorentina Femminile, arriva dal Wolfsburg Guro Bergsvand. Il comunicato del cub viola:
fiorentina femminile
Fiorentina Femminile, è ufficiale: arriva in difesa Bergsvand
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Norvegese Guro Bergsvand. Difensore, nata il 3 Marzo 1994, Guro è cresciuta calcisticamente in Norvegia vestendo le maglie di Lyn, Stabaek, Sandviken e Braan. Nel 2023 si trasferisce in Inghilterra per vestire la maglia del Brighton & Hove, per poi volare in Germania nelle fila del Wolfsburg. La norvegese arriva proprio dal club tedesco, una squadra già nota ai tifosi fiorentini per i tanti scontri nel corso degli anni in Champions League.
LEGGI ANCHE
Già nel giro delle Nazionali giovanili, Guro veste la maglia della Nazionale Maggiore Norvegese dal 2021, collezionando più di 40 presenze e 7 gol. La giocatrice ha firmato un contratto con la Fiorentina fino al 30 Giugno 2028. VELKOMMEN GURO!
© RIPRODUZIONE RISERVATA