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La Fiorentina Femminile saluta Eiriksdottir: l’islandese ha firmato con il Malmo FF

Eiriksdottir
Nuova avventura per la calciatrice islandese arrivata a Firenze in prestito dal Leicester a gennaio
Redazione VN

Si è già conclusa l'esperienza di Hlin Eiriksdottir alla Fiorentina Femminile. La calciatrice islandese è arrivata in prestito a Firenze a gennaio dal Leicester City Women Football Club. Niente rinnovo per l'attaccante che ha già voltato pagina firmando per il Malmo FF, società che milita nella massima divisione svedese.

L'annuncio del club:

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