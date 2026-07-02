Si è già conclusa l'esperienza di Hlin Eiriksdottir alla Fiorentina Femminile. La calciatrice islandese è arrivata in prestito a Firenze a gennaio dal Leicester City Women Football Club. Niente rinnovo per l'attaccante che ha già voltato pagina firmando per il Malmo FF, società che milita nella massima divisione svedese.
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VIOLA NEWS fiorentina femminile La Fiorentina Femminile saluta Eiriksdottir: l’islandese ha firmato con il Malmo FF
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La Fiorentina Femminile saluta Eiriksdottir: l’islandese ha firmato con il Malmo FF
Nuova avventura per la calciatrice islandese arrivata a Firenze in prestito dal Leicester a gennaio
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