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Corso UEFA A, prima volta un tecnico donna ottiene la lode: è nello staff viola

Corso UEFA A, prima volta un tecnico donna ottiene la lode: è nello staff viola - immagine 1
"Spero che questa lode conseguita riesca a dimostrare, ancora una volta, come le donne possano avere il loro posto nel mondo del calcio"
Redazione VN

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori UEFA A che si sono abilitati dopo aver superato gli esami finali del corso di Coverciano.

Alla luce degli esami finali, la migliore del corso è risultata Matilde Pompignoli, capace di abilitarsi non solo con il massimo dei voti (110 su 110), ma anche di ottenere la lode: è la prima volta nella storia che un tecnico donna ha ottenuto la lode in un corso UEFA A. Gli unici due precedenti riguardano i suoi colleghi Gabriele Gervasi e Ivano Rossi, entrambi abilitati al corso di questo inizio 2026.

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“È stata un’esperienza molto formativa, perché il corso permette anche di interfacciarti e di conoscere nel dettaglio colleghi, compagni e mister che hanno fatto la storia del calcio” ha sottolineato Matilde Pompignoli, ancora emozionata per il prestigioso risultato ottenuto, che poi ha continuato: “Spero che questa lode conseguita riesca a dimostrare, ancora una volta, come le donne possano avere il loro posto nel mondo del calcio, seguendo anche l’esempio di allenatrici come Marie-Louise Eta, che quest’anno ha guidato la prima squadra dell’Union Berlino in Bundesliga maschile. Nel calcio c’è bisogno della figura femminile e mi auspico che possano aprirsi nuove possibilità per le ragazze. Personalmente – ha concluso Matilde Pompignoli, che in questa stagione è stata assistente allenatrice della Fiorentina femminile Primavera - ho lavorato in staff maschili, in cui sono sempre stata l’unica donna: mi piacerebbe lavorare anche con altre ragazze. Spero che tutto questo sia solo l’inizio di un bellissimo viaggio…”.

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