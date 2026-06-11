Corso UEFA A, prima volta un tecnico donna ottiene la lode: è nello staff viola

“È stata un’esperienza molto formativa, perché il corso permette anche di interfacciarti e di conoscere nel dettaglio colleghi, compagni e mister che hanno fatto la storia del calcio” ha sottolineato Matilde Pompignoli, ancora emozionata per il prestigioso risultato ottenuto, che poi ha continuato: “Spero che questa lode conseguita riesca a dimostrare, ancora una volta, come le donne possano avere il loro posto nel mondo del calcio, seguendo anche l’esempio di allenatrici come Marie-Louise Eta, che quest’anno ha guidato la prima squadra dell’Union Berlino in Bundesliga maschile. Nel calcio c’è bisogno della figura femminile e mi auspico che possano aprirsi nuove possibilità per le ragazze. Personalmente – ha concluso Matilde Pompignoli, che in questa stagione è stata assistente allenatrice della Fiorentina femminile Primavera - ho lavorato in staff maschili, in cui sono sempre stata l’unica donna: mi piacerebbe lavorare anche con altre ragazze. Spero che tutto questo sia solo l’inizio di un bellissimo viaggio…”.