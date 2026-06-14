Lucia Di Guglielmo ed Elisa Bartoli nella giornata di sabato sono convolate a nozze. Le due calciatrici hanno celebrato la propria unione civile per suggellare la loro storia d'amore.
fiori d'arancio
FOTO – La ex viola Bartoli convola a nozze con la compagna in azzurro
Elisa Bartoli, classe ’91 nata a Roma, attualmente gioca nell'Inter. In carriera ha vestito anche la maglia della Fiorentina Femminile, dal 2016 al 2018 quando è passata alla Roma in cui ha giocato fino al 2024. Lucia Di Guglielmo, pisana classe ’97, gioca invece negli USA, a Washington, dall'anno scorso. Le due calciatrici fanno parte anche della Nazionale: in Azzurro sono state convocate insieme anche per le ultime due gare contro Serbia e Svezia.
La cerimonia si è tenuta in Toscana, nelle vicinanze di Grosseto. È stata piuttosto sobria e intima - si legge sul portale specializzato Calcio Femminile Italiano. Erano presenti diverse calciatrici ed ex compagne delle neospose.
Ci uniamo ai migliori auguri alle due spose per la nuova vita insieme!
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