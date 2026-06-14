FOTO – La ex viola Bartoli convola a nozze con la compagna in azzurro

La cerimonia si è tenuta in Toscana, nelle vicinanze di Grosseto. La ex viola Bartoli ha sposato la compagna di Nazionale Di Guglielmo

Lucia Di Guglielmo ed Elisa Bartoli nella giornata di sabato sono convolate a nozze. Le due calciatrici hanno celebrato la propria unione civile per suggellare la loro storia d'amore.

Elisa Bartoli, classe ’91 nata a Roma, attualmente gioca nell'Inter. In carriera ha vestito anche la maglia della Fiorentina Femminile, dal 2016 al 2018 quando è passata alla Roma in cui ha giocato fino al 2024. Lucia Di Guglielmo, pisana classe ’97, gioca invece negli USA, a Washington, dall'anno scorso. Le due calciatrici fanno parte anche della Nazionale: in Azzurro sono state convocate insieme anche per le ultime due gare contro Serbia e Svezia.