Modena, adesso è ufficiale: Galloppa è il nuovo allenatore. Il comunicato

Classe 1985, Daniele Galloppa vanta una lunga e importante carriera nel calcio italiano. Centrocampista cresciuto nel Settore Giovanile della Roma, ha vestito in Serie A e Serie B le maglie di Triestina, Siena, Parma e Modena, totalizzando oltre 300 presenze tra i professionisti. Nel suo percorso anche l’esperienza con la maglia azzurra, culminata nel debutto con la Nazionale maggiore nel 2009.