Sassuolo, Aquilani si presenta: “Società seria e che sa fare calcio. Bello tornare”

Le parole dell'ex allenatore e calciatore della Fiorentina, Alberto Aquilani, alla presentazione come nuovo tecnico del Sassuolo

Con l'addio di Grosso, il Sassuolo ha già ufficializzato e presentato il nuovo allenatore. Si tratta, come ormai sappiamo, dell'ex viola Alberto Aquilani, che si è già presentato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole: