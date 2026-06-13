Con l'addio di Grosso, il Sassuolo ha già ufficializzato e presentato il nuovo allenatore. Si tratta, come ormai sappiamo, dell'ex viola Alberto Aquilani, che si è già presentato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Sassuolo, Aquilani si presenta: “Società seria e che sa fare calcio. Bello tornare”
altre news
Sassuolo, Aquilani si presenta: “Società seria e che sa fare calcio. Bello tornare”
Le parole dell'ex allenatore e calciatore della Fiorentina, Alberto Aquilani, alla presentazione come nuovo tecnico del Sassuolo
È un piacere e un onore essere qui, essere tornati qui. Le prime sensazioni sono sicuramente quelle di emozione, perché è un posto in cui sono stato bene. È un posto che mi ha trasmesso dei valori importanti e oggi ho la conferma che questi valori fanno parte di questa grande famiglia e quindi sono molto contento.
LEGGI ANCHE
Su cosa è per lui il Sassuolo—
Per me il Sassuolo è una squadra riconoscibile, è una squadra fatta e composta di persone molto serie, è una squadra che dal di fuori si vede che lavora nel modo giusto e quindi per me è sicuramente un motivo di orgoglio essere qui e far parte di questa società. Sicuramente essere stato giocatore del Sassuolo mi fa ricordare, mi ha fatto conoscere dall'interno quello che rappresenta questa società. Oggi arrivo con una veste diversa, ma le motivazioni e la voglia di far bene sono altrettanto molto alte come allora. Questa voglia di fare il calcio in maniera molto seria, con programmazione. Sono sorpreso anche del centro sportivo. Questa struttura molto funzionale è perfetta per fare calcio. La famiglia Squinzi per me è sicuramente una garanzia da questo punto di vista, oltre al direttore e alle persone che lavorano per questo club.
Sulla sua parola d'ordine—
Del Sassuolo secondo me devono essere serietà, la voglia di non accontentarsi. Dobbiamo essere ambiziosi perché abbiamo una proprietà ambiziosa e quindi questo si crea qui, proprio nel centro sportivo durante gli allenamenti, per creare una mentalità forte che ci permetta poi di esprimerci al meglio durante le partite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA