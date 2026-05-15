Primavera femminile, Gori: “Percorso importante. Lavoriamo a questa partita da mesi”

Gori presenta la semifinale col Parma: “Viola Park nostro fortino. Squadra pronta fisicamente e mentalmente”.

Redazione VN 15 maggio 2026 (modifica il 15 maggio 2026 | 15:26)

Il tecnico della Primavera femminile viola Simone Gori ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della semifinale di Coppa Italia contro il Parma.

“Teniamo tantissimo a questa partita e la stiamo preparando da molto tempo. Può sembrare assurdo, ma lavoriamo a questa sfida da almeno due mesi. Nell’ultimo periodo ci siamo concentrate soprattutto sull’aspetto fisico e mentale, perché la voglia di fare bene è davvero tanta.

Anche i risultati ottenuti negli ultimi mesi ci danno fiducia: da gennaio abbiamo subito una sola sconfitta e le ragazze stanno facendo un percorso importante.

Rigori? Speriamo di non arrivarci, ma trattandosi di una gara secca li abbiamo preparati. Il pubblico potrà darci una grande mano: il Viola Park è diventato il nostro fortino e avere la tribuna piena sarebbe un aiuto fondamentale”.