L’organico della prossima stagione di Serie A femminile è ormai definito e vedrà ai nastri di partenza 12 squadre. Tra queste ci sarà naturalmente anche la Fiorentina Femminile, che ripartirà con Pablo Piñones Arce alla guida tecnica.
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VIOLA NEWS fiorentina femminile Serie A Women, le squadre partecipanti: presente la Fiorentina e due club di Como
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Serie A Women, le squadre partecipanti: presente la Fiorentina e due club di Como
Definito l'organico della nuova stagione di serie A femminile, cui parteciperà ovviamente anche la Fiorentina Femminile
Una delle particolarità di questa edizione è la presenza contemporanea di due club comaschi: da una parte la formazione già consolidata da diversi anni, dall’altra una nuova realtà legata al Como maschile, che si affianca così all’altra società già esistente. Un fatto inedito che aumenta la curiosità attorno al campionato.
Di seguito le 12 squadre che prenderanno parte alla stagione:
Como 1907
Como Women
Fiorentina
Inter
Juventus
Lazio
Milan
Napoli Women
Parma
Roma
Sassuolo
Ternana Women
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