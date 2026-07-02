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Serie A Women, le squadre partecipanti: presente la Fiorentina e due club di Como

Serie A Women, le squadre partecipanti: presente la Fiorentina e due club di Como - immagine 1
Definito l'organico della nuova stagione di serie A femminile, cui parteciperà ovviamente anche la Fiorentina Femminile
Redazione VN

L’organico della prossima stagione di Serie A femminile è ormai definito e vedrà ai nastri di partenza 12 squadre. Tra queste ci sarà naturalmente anche la Fiorentina Femminile, che ripartirà con Pablo Piñones Arce alla guida tecnica.

Una delle particolarità di questa edizione è la presenza contemporanea di due club comaschi: da una parte la formazione già consolidata da diversi anni, dall’altra una nuova realtà legata al Como maschile, che si affianca così all’altra società già esistente. Un fatto inedito che aumenta la curiosità attorno al campionato.

Di seguito le 12 squadre che prenderanno parte alla stagione:

Como 1907

Como Women

Fiorentina

Inter

Juventus

Lazio

Milan

Napoli Women

Parma

Roma

Sassuolo

Ternana Women

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