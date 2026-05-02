Tramezzani: “Fiorentina costruita per obiettivi importanti, ma mi aspetto tanto”

Paolo Tramezzani, tecnico del Como Femminile, ha presentato la sfida con le ragazze viola parlando ai canali ufficiali del club lombardo: "Quella con la Fiorentina sarà una gara diversa rispetto a quella con il Parma, perché la Viola è una squadra costruita per obiettivi importanti e diversi dai nostri, ed è davanti a noi in classifica. Ma ogni volta che abbiamo affrontato squadre di questo livello abbiamo dimostrato di essere all’altezza, quindi mi aspetto una bella prestazione, anche perché a tre giornate dalla fine è bello essere ancora lì, vicino a squadre che lottano per l’Europa. Queste ragazze stanno facendo un grande percorso"