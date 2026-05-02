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VIOLA NEWS fiorentina femminile Tramezzani: “Fiorentina costruita per obiettivi importanti, ma mi aspetto tanto”

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Tramezzani: “Fiorentina costruita per obiettivi importanti, ma mi aspetto tanto”

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Il tecnico del Como Femminile presenta la gara contro le viola
Redazione VN

Paolo Tramezzani, tecnico del Como Femminile, ha presentato la sfida con le ragazze viola parlando ai canali ufficiali del club lombardo: "Quella con la Fiorentina sarà una gara diversa rispetto a quella con il Parma, perché la Viola è una squadra costruita per obiettivi importanti e diversi dai nostri, ed è davanti a noi in classifica. Ma ogni volta che abbiamo affrontato squadre di questo livello abbiamo dimostrato di essere all’altezza, quindi mi aspetto una bella prestazione, anche perché a tre giornate dalla fine è bello essere ancora lì, vicino a squadre che lottano per l’Europa. Queste ragazze stanno facendo un grande percorso"

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