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Femminile, Faerge: “Momento difficile, dobbiamo essere pronte mentalmente”

Emma Faerge
Le parole di Emma Faerge, difensore della Fiorentina Femminile, sul momento di difficoltà attraversato dalla squadra
Redazione VN

Emma Faerge, difensore della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club del momento difficile in vista della sfida contro il Como:

Sono migliorata molto con il nuovo mister e sono molto contenta della fiducia che ho ricevuto da lui. Lo vedo come un punto di forza poter giocare tutti i ruoli in difesa. Sono contenta per quanto ho giocato, è stimolante provare posizioni diverse così puoi capire come aiutare la squadra. Mi piace provare nuove sfide.

Sul momento

—  

È stato un periodo un po' difficile, non abbiamo trovato stabilità. Ma stiamo cercando di chiudere bene, quindi daremo il massimo, dalla prossima partita contro il Como. Stiamo dando il massimo e vogliamo vincere. In questo periodo difficile dobbiamo essere presenti mentalmente. Dobbiamo essere pronte dal primo minuto e dimostrare alla gente quanto possiamo giocare bene. Gol? Voglio che la squadra performi in modo impeccabile.

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