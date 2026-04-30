Emma Faerge, difensore della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club del momento difficile in vista della sfida contro il Como:
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VIOLA NEWS fiorentina femminile Femminile, Faerge: “Momento difficile, dobbiamo essere pronte mentalmente”
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Femminile, Faerge: “Momento difficile, dobbiamo essere pronte mentalmente”
Le parole di Emma Faerge, difensore della Fiorentina Femminile, sul momento di difficoltà attraversato dalla squadra
Sono migliorata molto con il nuovo mister e sono molto contenta della fiducia che ho ricevuto da lui. Lo vedo come un punto di forza poter giocare tutti i ruoli in difesa. Sono contenta per quanto ho giocato, è stimolante provare posizioni diverse così puoi capire come aiutare la squadra. Mi piace provare nuove sfide.
Sul momento—
È stato un periodo un po' difficile, non abbiamo trovato stabilità. Ma stiamo cercando di chiudere bene, quindi daremo il massimo, dalla prossima partita contro il Como. Stiamo dando il massimo e vogliamo vincere. In questo periodo difficile dobbiamo essere presenti mentalmente. Dobbiamo essere pronte dal primo minuto e dimostrare alla gente quanto possiamo giocare bene. Gol? Voglio che la squadra performi in modo impeccabile.
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