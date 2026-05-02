Roma Femminile campione d’Italia, Rossettini: “La dedico ad Astori e Manninger”

La Roma Femminile è campione d'Italia e le prime parole del tecnico Luca Rossettini sono un pensiero per due ex Fiorentina che non ci sono più: "Se posso vorrei fare tre dediche. La prima è a mia moglie Valentina e ai miei figli, perché senza il loro supporto non avrei potuto fare tutto questo. Mi hanno dato la tranquillità di stare lontano da casa ed è una gioia grandissima. La seconda è per Davide Astori, che è stata una persona importante per la mia vita calcistica e umana: ho promesso alla famiglia di ricordarlo ogni volta che potevo. E anche per un mio ex compagno che ci ha lasciato da poco, Alex Manninger. La terza dedica è a questa gente, a questi colori incredibili che mi hanno segnato il cuore tanti anni fa, nel 2007, quando sono entrato per la prima volta all’Olimpico. Sentire l’inno è qualcosa che mi ha accompagnato sempre, anche nella vita privata. Essere qui oggi e viverlo da protagonista è qualcosa di unico".