Pinones Arce, allenatore della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club per presentare la trasferta contro il Genoa, penultima gara di campionato:
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VIOLA NEWS fiorentina femminile Femminile, Pinones Arce: “Ora conta la mentalità, il percorso è quello giusto”
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Femminile, Pinones Arce: “Ora conta la mentalità, il percorso è quello giusto”
L'allenatore della Fiorentina Femminile, Pinones Arce, ha presentato la sfida contro il Genoa, penultima gara di campionato
È una partita che vale tanto per entrambe le squadre. Arriviamo da un buon risultato della settimana scorsa, abbiamo lavorato bene: stiamo facendo il percorso giusto. La mentalità è quella giusta, ci è mancata in qualche partita, ma le ultime di campionato saranno molto importanti. Conterà la mentalità, sono fiducioso perché abbiamo preparato bene anche la parte fisica.
Genoa—
Ha fatto lo stesso tipo di partita tutto l'anno: difendono bene e bassi, poi ripartono in contropiede. L'anno fatto vedere contro di noi, dobbiamo essere attente e riuscire a penalizzare l'avversaria con il ritmo giusto.
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