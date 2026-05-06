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Femminile, Catena: “Calcio una passione, fortunatamente è diventato un lavoro”

Michela Catena
La centrocampista della Fiorentina Michela Catena ha parlato della sua passione per il calcio e di come sia diventato un lavoro
Redazione VN

Michela Catena, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Serie A Women. Queste le sue parole:

Per me il calcio è una passione, che ho fin da quando ero piccola e che ora, per fortuna, sono riuscita a trasformare nel mio lavoro. L’ho capito quando ero già grandicella, perché a 10-11 anni pensi sia solo una passione, ma poi quando cresci, inizi a spostarti e guardarti attorno vedendo gente che ha più esperienza e conoscenze, capisci che stai andando in quella direzione e poi col professionismo è diventato davvero il mio lavoro.

Sul futuro

—  

Il posto che il calcio occupa nella mia vita non cambierà mai, lo continuerò a seguire in tutte le sue forme perché, anche se la mia strada sarà magari un’altra, riuscirà sempre a darmi quella gioia e quella serenità che mi dà tuttora.

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