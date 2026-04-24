Al termine della sosta per le nazionali torna la Serie A femminile. La Fiorentina di Pinones Arce, fresco di rinnovo, incontrerà in trasferta la Ternana con l'obiettivo di agganciare il Napoli al quarto posto.
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VIOLA NEWS fiorentina femminile Omarsdottir: “Delusa dalla sconfitta con la Juve. Siamo motivate a ottenere punti”
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Omarsdottir: “Delusa dalla sconfitta con la Juve. Siamo motivate a ottenere punti”
Iris Omarsdottir, attaccante norvegese della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club
L'attaccante norvegese, Iris Omarsdottir, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:
La mia vita fiorentina è semplice, ma piacevole. Mi sono abituata alle persone, al loro calore e al clima.Il tempo ora è come l'estate in Norvegia. Anche il traffico è qualcosa di piuttosto diverso, ma come ha detto anche mia sorella, in un certo senso mi si addice, perché forse sono un po' aggressiva. Probabilmente faticherò ad abituarmi al traffico. Nazionale? Ero molto felice della convocazione con la nazionale norvegese. Per me è stato un onore essere in Under 23.
La stagione—
È stato molto eccitante, anche un po' più stressante giocare con la prima squadra, ma è stato bello. Mi ha dato una spinta di fiducia e mi ha dato molta motivazione per continuare e sperare di ottenerne un'altra. È stato deludente perdere contro la Juventus, perché sento che abbiamo fatto una buona partita e abbiamo disputato buone partite contro di loro, ma è come se mancasse un pezzo. Ma abbiamo altre partite da giocare. Penso che tutti siano davvero motivati a ottenere il maggior numero di punti possibile e penso che continuando così si possano ottenere punti.
Ternana—
È sempre difficile giocare in trasferta contro squadre che sono affamate di punti. Penso che anche il nostro gruppo e i nostri giocatori siano affamati, in senso positivo, perché vogliamo davvero concludere la stagione nel migliore modo possibile. Avrei voluto contribuire di più con gol e assist, perché credo che abbiamo perso troppi punti contro squadre che potevamo battere.
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