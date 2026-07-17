Fiorentina Femminile, via al ritiro. Cherubini: “Contro il City capiremo il gap”

Inizia il ritiro della Fiorentina Femminile. Maya Cherubini suona la carica ai canali ufficiali: "L'8 agosto grande test col Man City"

Redazione VN 17 luglio - 16:37

Ha preso ufficialmente il via ieri pomeriggio la nuova stagione della Fiorentina Femminile. Le giocatrici viola sono partite alla volta di Sansepolcro, sede della prima parte del ritiro precampionato. La squadra rimarrà in Valtiberina per i prossimi dieci giorni per mettere benzina nelle gambe, prima di fare rientro al Viola Park dove verrà ultimata la preparazione in vista del debutto ufficiale in Serie A Women, fissato per il weekend del 22-23 agosto con le prime sfide della Women's Cup.

Un'accoglienza da brividi — L'impatto con la nuova realtà è stato dei migliori, caratterizzato da un grandissimo entusiasmo da parte dei tifosi locali. A raccontare le prime sensazioni dopo il debutto sul campo è stata la centrocampista Maya Cherubini, intervenuta ai canali ufficiali del club:

"Non ci aspettavamo così tante persone a sostenerci già da adesso. È stato bellissimo vedere sia bambini che adulti intorno a noi. Ci ringraziavano per aver scelto questo fantastico posto per il nostro ritiro: posso dire che è stata una delle migliori accoglienze che abbiamo mai ricevuto."

Gli obiettivi personali e il sogno Champions — Cherubini si è poi soffermata sulle sue aspettative personali e sulla crescita del gruppo, reduce da un'ottima annata:

"Ho ancora tantissimo da imparare. So che l'anno scorso per me è stato un anno molto positivo, ma come dico sempre la parte difficile viene adesso, perché ripetersi non è mai semplice. Spero di dare il mio massimo contributo alla squadra; il mio primo obiettivo resta migliorare il più possibile e giocarmi le mie carte per guadagnarmi lo spazio che il mister vorrà concedermi."

La centrocampista ha poi tracciato la strada per il futuro, guardando già a un appuntamento cerchiato in rosso sul calendario:

"L'anno scorso, tutte insieme, abbiamo gettato delle basi solide che oggi ci consentono di lavorare con continuità su quanto già costruito. In questo senso, un primo grande test sarà quello contro il Manchester City. Sarà fondamentale per capire che tipo di gap c'è ancora con le big europee e quanto possiamo effettivamente dare in campo."

Il prestigioso Dynamic test contro le inglesi (fresche vincitrici dell'ultima Women's Super League) si disputerà il prossimo 8 agosto nella cornice del Viola Park, con l'orario del calcio d'inizio che deve ancora essere ufficializzato dalla società.