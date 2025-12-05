Femminile, infortunio alla caviglia per Maya Cherubini: il report medico

Maya Cherubini, centrocampista classe 2007 della Fiorentina Femminile, si è infortunata nel corso di una partita con la Nazionale. Il report medico della Fiorentina:
ACF Fiorentina comunica che la calciatrice Maya Cherubini ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra nel corso della gara disputata con la propria Nazionale contro la Svizzera, in seguito al quale è stata costretta a lasciare il campo anzitempo. La valutazione clinica e gli esami strumentali hanno evidenziato un interessamento del comparto legamentoso laterale della caviglia sinistra. L'atleta ha già iniziato il percorso terapeutico e seguirà un programma riabilitativo personalizzato.
