FOTO – L’allenamento diretto da Galloppa

Daniele Galloppa
Il discorso alla squadra insieme a Ferrari poi il lavoro sul campo, ma anche colloqui individuali
Redazione VN

La Fiorentina ha pubblicato sui propri canali social le immagini del primo allenamento di Daniele Galloppa con la prima squadra viola. Un discorso al gruppo, insieme al DG Ferrari, poi anche colloqui individuali, questo l'approccio del tecnico ad interim che siederà in panchina giovedì nella trasferta di Conference League a Magonza.

