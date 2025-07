VN – Viti non si è allenato col gruppo: cosa filtra

Mattia Viti è stato assente a sorpresa dalla seduta odierna della Fiorentina, ma niente di preoccupante per l'ex Empoli

Mattia Viti non si è allenato col resto del gruppo nella seduta pomeridiana di oggi. L'ex Empoli e Nizza non è stato infatti sul campo dello stadio "Curva Fiesole" al Viola Park insieme ai compagni. Motivi fisici dietro alla sua assenza? Sembrerebbe di no, trattasi soltanto di riposo attivo programmato.