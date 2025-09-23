La sconfitta contro il Como ha lasciato in casa Fiorentina ferite profonde. Il giorno dopo, ieri, al Viola Park non c’è stato riposo,ma un allenamento regolare accompagnato da un confronto direttotra allenatore, giocatori e dirigenti. Un confronto interno inevitabile, visto l’avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative.
Fiorentina ancora in campo? No, oggi Pioli concede il giorno libero
Dopo il giorno di lavoro all'indomani della sconfitta col Como, oggi la Fiorentina di Pioli invece non si allenerà al Viola Park
Oggi invece, secondo quanto appreso, la squadra di Stefano Pioli non si allenerà al Viola Park. Il tecnico ha concesso un giorno libero ai suoi calciatori. La Fiorentina tornerà a radunarsi domani a Bagno a Ripoli, in vista dell'insidiosa trasferta col Pisadi domenica alle ore 15.
