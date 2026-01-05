Edin Dzeko non sta ancora bene. L'attaccante bosniaco ha saltato ieri la partita con la Cremonese a causa di un infortunio alla caviglia in rifinitura. Dal Viola Park - riporta Radio Bruno - emergono notizie non positive per il suo recupero, in vista della partita contro la Lazio. Se da un lato Vanoli può sorridere per i recuperati, tra cui Fazzini, con ogni probabilità non avrà a disposizione Dzeko, mercoledì a Roma. Anche se ovviamente rimane tra i principali indiziati per lasciare Firenze a gennaio.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola allenamenti Dal VP: Dzeko non recupera, con la Lazio spazio allo stesso undici?
infermeria
Dal VP: Dzeko non recupera, con la Lazio spazio allo stesso undici?
Edin Dzeko andrà via falla Fiorentina? Intanto è infortunato e difficilmente potrà essere convocato per la partita contro la Lazio
Vanoli riflette sulla formazione e secondo l'emittente è assai probabile la conferma in blocco dell'undici schierato contro la Cremonese, vista la trasferta ravvicinata a Roma e il mercato in corso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA