Dal VP: Dzeko non recupera, con la Lazio spazio allo stesso undici?

Edin Dzeko andrà via falla Fiorentina? Intanto è infortunato e difficilmente potrà essere convocato per la partita contro la Lazio

Edin Dzeko non sta ancora bene. L'attaccante bosniaco ha saltato ieri la partita con la Cremonese a causa di un infortunio alla caviglia in rifinitura. Dal Viola Park - riporta Radio Bruno - emergono notizie non positive per il suo recupero, in vista della partita contro la Lazio. Se da un lato Vanoli può sorridere per i recuperati, tra cui Fazzini, con ogni probabilità non avrà a disposizione Dzeko, mercoledì a Roma. Anche se ovviamente rimane tra i principali indiziati per lasciare Firenze a gennaio.