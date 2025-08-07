Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola allenamenti VN – Allenamento Fiorentina: Viti e Mandragora fanno lavoro individuale

il punto

VN – Allenamento Fiorentina: Viti e Mandragora fanno lavoro individuale

Viti Viola Park
I due calciatori lavorano in modo individuale per un programma definito di allenamento per i rispettivi problemini fisici
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi Redattore 

Così come già ieri e nei giorni precedenti Rolando Mandragora continua a lavorare a parte. Il centrocampista non ha ancora recuperato del tutto dal problema accusato nella partita con la Primavera. Come lui oggi, Bianco a parte, anche Mattia Viti non si allena con la squadra. Per i due un programma individuale e previsto sulla tabella del recupero.

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA