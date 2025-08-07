Così come già ieri e nei giorni precedenti Rolando Mandragora continua a lavorare a parte. Il centrocampista non ha ancora recuperato del tutto dal problema accusato nella partita con la Primavera. Come lui oggi, Bianco a parte, anche Mattia Viti non si allena con la squadra. Per i due un programma individuale e previsto sulla tabella del recupero.
VN – Allenamento Fiorentina: Viti e Mandragora fanno lavoro individuale
il punto
VN – Allenamento Fiorentina: Viti e Mandragora fanno lavoro individuale
I due calciatori lavorano in modo individuale per un programma definito di allenamento per i rispettivi problemini fisici
