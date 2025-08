VN – Seduta viola: Mandragora si allena ancora a parte e non è il solo

La Fiorentina torna in campo per una seduta di allenamento sui campi di Leicester. All'indomani del pareggio a reti bianche contro il Nottingham Forest di Milenkovic . Il nostro inviato sta seguendo la sessione e ci racconta della prima sgambata col gruppo di Simon Sohm , mentre due giocatori continuano a lavorare a parte.

Si tratta di Bianco e Mandragora che svolgono lavoro individuale e non sono dunque aggregati al resto della squadra. Il secondo in particolare si porta ancora dietro i postumi del problema accusato nella partitella in famiglia contro la Primavera.