Fiorentina, domani giornata di riposo: il programma settimanale

La Fiorentina riprenderà gli allenamenti dopo un breve stop. Il club viola ha comunicato che la squadra osserverà, dopo la sconfitta odierna contro il Parma, una giornata di riposo nella giornata di domani. Da lunedì, però, si tornerà subito a lavorare: sono infatti previsti allenamenti quotidiani al Viola Park per tutta la settimana, senza giorni liberi.
