Rifinitura: tutti presenti, si rivede Kouamé. Kean squalificato lavora a parte

Mattinata di allenamento per la Fiorentina , con il consueto quarto d'ora aperto alla stampa alla vigilia degli impegni europei. I viola non fanno registrare assenze, Pioli ha diretto la rosa al completo pur tenendo conto del fatto che Moise Kean sconterà la seconda ed ultima giornata di squalifica a causa del rosso rimediato nel playoff di andata contro il Polissya. Il bomber della Nazionale ha lavorato separatamente rispetto al resto dei compagni.

Si rivede per la prima volta pubblicamente Christian Kouamé, tornato dal prestito all'Empoli dove ha accusato un grave infortunio nella seconda parte della scorsa stagione. Kouamé non è in lista UEFA, e dunque non potrà essere della partita domani, ma sta lavorando coi compagni per ritrovare la miglior condizione in vista di gennaio, quando le porte del mercato potrebbero riaprirsi.